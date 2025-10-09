Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına başladı. Gündeme Çağdaş Atan girdi, deneyimli teknik adam göreve sıcak bakıyor.
Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. 45 yaşındaki teknik adamla vedalaşılmasının ardından kulüp, kırmızı-beyazlılar için yeni isim arayışına hız verdi.
Çağdaş Atan gündemde
Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i çalıştıran Çağdaş Atan, Antalyaspor’un teknik direktör adayları arasında öne çıkıyor. Sözcü’nün haberine göre Atan, Akdeniz temsilcisine gelmeye sıcak bakıyor.
Eyüpspor’un listesinde de yer alıyor
Çağdaş Atan, Eyüpspor’un teknik direktör adayları arasında da bulunuyor. Kulüp, Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına geçmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ