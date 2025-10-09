Bornova’daki feci kazada ölen iki Suriyeli ülkelerinde defnedilecek

Kredi kartı yapılandırma son gün ne zaman? Başvuru süresi 10 Ekim’de sona eriyor

Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, çıkacak mı? Tahliye sürecinde son durum

Vakıfbank Fenerbahçe maç skoru: Şampiyonlar Kupası kime gitti?

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini

İzmir’de yakalanan 'Cehennem Necati'yle ilgili flaş iddia

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları belli oldu

Çağdaş Atan, Eyüpspor’un teknik direktör adayları arasında da bulunuyor. Kulüp, Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına geçmişti.

Süper Lig’de son olarak Başakşehir’i çalıştıran Çağdaş Atan, Antalyaspor’un teknik direktör adayları arasında öne çıkıyor. Sözcü’nün haberine göre Atan, Akdeniz temsilcisine gelmeye sıcak bakıyor.

Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. 45 yaşındaki teknik adamla vedalaşılmasının ardından kulüp, kırmızı-beyazlılar için yeni isim arayışına hız verdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.