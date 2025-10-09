Galatasaray’ın eski Brezilyalı savunmacısı Marcao’nun eşi Pan Teixeira, kanseri yenmeyi başardı. Sevilla kulübü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sevilla’dan resmi açıklama

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Marcao’nun eşinin sağlık durumuyla ilgili resmi bir paylaşım yaptı. Kulüp, “Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı.” ifadelerini kullandı.

Marcao ve Pan Teixeira sosyal medyada destek gördü

Çift, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen tebrik mesajlarıyla büyük destek buldu. Mesajlar, hem Türkiye hem de İspanya’da geniş yankı uyandırdı.

Futbol dünyasından tebrik mesajları

Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Marcao’nun eşinin sağlığına kavuşması, hem eski kulüp taraftarları hem de futbol camiasındaki meslektaşları tarafından sevgiyle karşılandı.