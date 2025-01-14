Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdiğini duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra, Belözoğlu ile anlaşmaya vararak yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, yarın saat 13.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Emre Belözoğlu için resmi imza töreni ve basın toplantısı düzenleyecek. Bu tören, Antalyaspor camiası için büyük bir heyecan yaratırken, Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerindeki başarıları ve teknik direktörlük deneyimiyle takımı nasıl bir üst seviyeye taşıyacağı merakla bekleniyor.