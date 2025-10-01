Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı. Çetin’in, kulübe aktarılması gereken hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.



Operasyonun Ayrıntıları

Soruşturma çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları gündemde. Önceki gün düzenlenen operasyonun altıncı dalgasında toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 16’sı gözaltına alınırken, iş insanları ve bazı şüpheliler serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan ve Serbest Bırakılanlar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aziz Çetin’in yanı sıra Ramazan K., Ramazan S., Halil A., Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. yer aldı. Bazı şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Soruşturmasına Dahil Edilen İsimler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk dönem başkanvekilliğini üstlenen Metin A., Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen İstanbul’daki soruşturma kapsamında işlemler için İstanbul’a götürüldü. Metin A.’nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile irtibatının bulunduğu kaydedildi.