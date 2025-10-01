Mersin'de, girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan 3 kadın, güvenlik kameralarındaki görüntülerden kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin, tanınmamak için farklı şehirlerde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızlık çetesi çökertildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin sık sık kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizlemeye çalışan 3 kadın olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameraları kimliklerini ortaya çıkardı

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri belirlenen C.G., M.A. ve K.Y. adlı kadınlar, olay yerinde aldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte şehirden kaçmaya çalışırken güvenlik önlemleri sayesinde minibüste yakalandı. Şüphelilerin, farklı illerde de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Başka illerde de hırsızlık yapmışlar

Mersin Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin daha önce birçok ilde benzer suçlar işlediğini ve sık sık şehir değiştirdiklerini belirtti. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 3 kadın, hırsızlık suçlarından yargılanacak.