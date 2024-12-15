Erythrai antik yerleşiminden günümüze kadar ulaşan bu tarihi derenin, su akışını engelleyen otlardan temizlenmesiyle 2 bin 125 ton atık toplanarak derenin su yolunda birikmelerin önüne geçildi. İZSU Genel Müdürlüğü, son 6 ayda Yarımada genelinde 402 derede toplam 86 kilometre uzunluğunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Suyun Akışı Rahatlatıldı, Çevresel Denge Korundu

İZSU’nun Yarımada Dereler Birimi ekipleri, Yarımada genelindeki derelerdeki taşkınlara, kokuya ve kötü görüntülere karşı temizlik çalışmaları yürütüyor. Son olarak, antik Aleon Deresi'nde 3 kamyonla yapılan 3 bin 250 metre uzunluğundaki temizlik çalışmaları sonucunda, derenin ekolojik yapısı korundu. Çeşme’nin tarihi Ildırı Mahallesi’nde yer alan bu önemli dere, özellikle suyun kesintisiz akışını sağlamak amacıyla düzenli olarak temizleniyor. Çalışmaların sonucunda, dereden çıkarılan rusubat, evsel atıklar ve sazlıklar temizlenerek suyun sağlıklı akışı sağlandı.

İZSU: Yarımada’da Sürekli Temizlik Faaliyeti

İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanlığı Yarımada Dereler Birimi Teknik Amiri Ayhan Şenoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Dere temizlik çalışmalarımız 4 mevsim boyunca devam ediyor. Özellikle kış temizliklerinde dere deniz çıkış ağızları açılarak temizleniyor ve suyun hidrolik akışını sağlıyoruz. Aleon Deresi’nde gerçekleştirdiğimiz temizlik sayesinde hem derenin ekolojik yapısını koruduk hem de olası taşkınları önlemek için gerekli tedbirleri aldık,” dedi.

Mahalle Muhtarından Teşekkür Mesajı

Ildırı Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, yapılan temizlik çalışmaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye teşekkürlerini iletti. Yavuz, “Aleon Deresi, M.Ö. yıllara dayanan bir geçmişe sahip ve Ildırı için büyük önem taşıyor. Bu dere, tarımsal üretim yapan vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılıyor. Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde daha temiz su kullanabiliyoruz. Deremiz, yaz kış suyu eksik olmayan, dedelerimizden gelen geleneksel bir su kaynağıdır,” diye konuştu.

Yarımada’da Temizlik Seferberliği Devam Ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü Yarımada Dereler Birimi, son 6 ayda sadece Aleon Deresi değil, Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde de dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayından itibaren bu bölgelerde toplam 86 kilometre uzunluğunda dere temizliği yapılırken, bölge halkının güvenliği ve sağlıklı su temini için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aleon Deresi’nin Tarihçesi

Aleon Deresi, Erythrai antik yerleşiminden kalma taş döşemelerle süslenmiş ve su kemerleriyle desteklenmiş bir yapıya sahip. Bu yapılar, tarihte tarlalara su sağlamak ve derenin akışını düzenlemek amacıyla yapılmış. Ildırı’nın girişinde, Aleon Deresi’nin denize döküldüğü noktanın yaklaşık 10 metre gerisinde, antik su kemerleri yer alıyor. Bu tarihi yapılar, bölgedeki su temini açısından büyük önem taşıyor.