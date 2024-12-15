La Liga 17. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçta Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yaptığı 2 asist ve cesur oyunuyla öne çıktı. Özellikle santra sonrası çektiği şut, İspanyol basınının gündemine oturdu.

Maçın özeti

Maçın başında üstünlük kuran ev sahibi Rayo Vallecano, 4. dakikada Unai Lopez ve 36. dakikada Khalid Abdul Mumin ile 2-0 öne geçti. Real Madrid ise ilk yarıda Federico Valverde (39. dakika) ve Jude Bellingham (45. dakika)’ın golleriyle durumu eşitledi.

İkinci yarıda Rodrygo (56. dakika) Real Madrid’i öne geçirse de, Rayo Vallecano 64. dakikada İsi Palazon’un golüyle beraberliği sağladı ve maç 3-3 tamamlandı.

Arda Güler’den maçın başında sürpriz şut

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, daha ilk saniyede farkını ortaya koydu. Santradan aldığı topu, beklenmedik bir şekilde direkt kaleye gönderen milli yıldız, kaleci Batalla’yı zor durumda bıraksa da top az farkla auta çıktı.

Jude Bellingham ve Arda Güler'den santra taktiği 👀 pic.twitter.com/w3D5kiUJVO — S Sport (@ssporttr) December 14, 2024

Bu cesur hareket, İspanyol basınında geniş yer buldu. Marca, Arda’nın şutunu şu sözlerle yorumladı:

“Türk oyuncu ilk düdükle birlikte sol ayağıyla kaleci Batalla’yı denedi ama Batalla uyanıktı.”

Diario AS ise Arda’nın bu şutunu öne çıkararak, genç oyuncunun Real Madrid hücumundaki rolüne vurgu yaptı:

“Hücum, iki orta saha oyuncusuna, Bellingham ve Güler’e, indirgenmişti. Arda’nın şutuyla başlayan bu maç, farklı bir futbol tarzını gösteriyordu.”

2 Asist ve ofsaytla iptal edilen gol

Arda, sadece şutuyla değil, oyun içindeki etkisiyle de dikkat çekti. Milli oyuncu, yaptığı 2 asistle takımını oyunda tutan isimlerden biri oldu. Ayrıca bir gol kaydeden Arda Güler’in bu golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mundo Deportivo, Arda’nın şutu ve oyunu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler, Vallecas’ta liderliğin tehlikede olduğu bir maçın farklı bir başlangıcına imza attı.” Altekma, Galatasaray'a 2-3 mağlup oldu