Fransız futbolunun önemli isimlerinden Antoine Griezmann, 33 yaşında Fransa Milli Takımı’ndan emekli olduğunu duyurdu. Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum" ifadelerini kullanarak, milli takım kariyerini noktaladığını belirtti.

2014 yılından beri Fransa Milli Takımı’nda forma giyen Griezmann, 137 maçta 44 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Özellikle 2018’de Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazandığı kadronun kilit oyuncularından biri olan Griezmann, futbolseverlerin hafızasında önemli anılar bıraktı.

Kariyerinin büyük bölümünü La Liga’da geçiren Griezmann, Atletico Madrid’in yanı sıra Real Sociedad ve Barcelona formaları da giydi. Griezmann’ın milli takım kararı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.