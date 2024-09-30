TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. 31 dakika 10 kişi oynamasına rağmen zaferle sahadan ayrılan İzmir temsilcisi, sezona yaptığı güçlü başlangıçla dikkat çekiyor. Geçen sezon profesyonel ligde Play-Off heyecanı yaşayan Bornova 1877, bu sezon çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu averajla Bursaspor'dan devraldı.

Bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandıran Bornova 1877, grubun en skorer takımı konumuna geldi. Kadro değeri olarak ligin alt sıralarında yer alan ve 22 yaş ortalamasıyla genç bir ekip olan yeşil-siyahlılar, zirveye yerleşerek alkış topladı. Transfer döneminde önemli oyuncuları Erkan ve Eren'i Menemen FK'ya göndermesine rağmen amatör liglerden yapılan başarılı transferlerle dikkat çeken Bornova 1877'nin kadro maliyetinin 13 milyon TL olduğu öğrenildi.

Bornova 1877, zirve yarışındaki bir diğer rakibi Karşıyaka'ya bu hafta konuk olacak.