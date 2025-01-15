Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 eğitim yılı dönem sonu sınavlarını 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. AÖF sınav takvimine göre, öğrenciler sınav öncesinde giriş belgelerini hazırlayarak sınav yerlerini kontrol etmeliler.
Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Öğrenciler, sınava giriş belgelerine şu yöntemlerle ulaşabilir:
E-Devlet: Belgeler e-devlet sistemi üzerinden indirilebilir.
AÖF Öğrenci Portalı: https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav giriş belgeleri alınabilir.
AÖF Büroları: Belgeler, AÖF bürolarından da temin edilebilir.
Sınav giriş yerleri de aynı sistem üzerinden görüntülenebilecek.
Sınava giriş için gerekli belgeler
Sınava girebilmek için aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekiyor: Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi)
Sınava girişte kullanılamayacak belgeler:
Öğrenci kimlik kartı, Mesleki kimlik kartları (Baro kartı, asker kimlik belgesi vb.)