Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 eğitim yılı dönem sonu sınavlarını 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. AÖF sınav takvimine göre, öğrenciler sınav öncesinde giriş belgelerini hazırlayarak sınav yerlerini kontrol etmeliler.

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler, sınava giriş belgelerine şu yöntemlerle ulaşabilir:

Balıkesirli minikler Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti Balıkesirli minikler Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

E-Devlet: Belgeler e-devlet sistemi üzerinden indirilebilir.

AÖF Öğrenci Portalı: https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav giriş belgeleri alınabilir.

AÖF Büroları: Belgeler, AÖF bürolarından da temin edilebilir.

Sınav giriş yerleri de aynı sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Sınava giriş için gerekli belgeler

Sınava girebilmek için aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekiyor: Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi)

Sınava girişte kullanılamayacak belgeler:

Öğrenci kimlik kartı, Mesleki kimlik kartları (Baro kartı, asker kimlik belgesi vb.)

Kaynak: HABER MERKEZİ