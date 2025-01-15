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Sınava girebilmek için aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekiyor: Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi)

Sınav giriş yerleri de aynı sistem üzerinden görüntülenebilecek.

AÖF Büroları: Belgeler, AÖF bürolarından da temin edilebilir.

Balıkesirli minikler Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Balıkesirli minikler Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Öğrenciler, sınava giriş belgelerine şu yöntemlerle ulaşabilir:

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF ), 2024-2025 eğitim yılı dönem sonu sınav larını 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. AÖF sınav takvimine göre, öğrenciler sınav öncesinde giriş belgelerini hazırlayarak sınav yerlerini kontrol etmeliler.

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