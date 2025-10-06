Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025-2026

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin ders seçimi ve ödeme adımlarını tamamlamalarıyla gerçekleşecek. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında ders seçimlerini yapmadan kayıt ücretlerini ödeyemeyecek.

Akademik takvime göre 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci 6-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

AÖF ders ekle-sil işlemi nasıl yapılır?

Ders seçimi, kayıt yenileme tarihleri içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Ders Ekle/Sil” butonundan seçimlerini tamamlayabilecek.

Ders ekleme ve silme işlemleri, kayıt yenileme süresinin son günü olan 17 Ekim 2025 saat 22.00’ye kadar devam edecek. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek.

AÖF 2025-2026 akademik takvimi

Açıköğretim güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek.

Ara sınavlar: 6-7 Aralık 2025

Dönem sonu sınavları: 17-18 Ocak 2026

Öğrenciler, sınav ve ders takvimiyle ilgili detaylara Anadolu Üniversitesi’nin duyurular sayfasından ulaşabilecek.