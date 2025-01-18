Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi sonu sınavlarının ardından büt (bütünleme) sınavı olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak, AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de bütünleme sınavı uygulanmayacak. Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ilgili yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun kararı gereği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı yapılmamaktadır" denildi.

Bütünleme yerine yaz okulu

AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı yerine yaz okuluna katılabilecekler. 2025 sınav takviminde büt sınavı yerine yaz okulu tarihi belirtilmiş durumda. Bu nedenle, final sınavını geçemeyen öğrenciler yaz okulu fırsatını değerlendirebilecekler.

AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, 09:30 ve 14

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınav 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu 24-25 Mayıs 2025