Apartman Kolonlarından Gelen Sesler Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan 5 katlı Saray Apartmanı'ndan gelen kolon sesleri, bina sakinlerini tedirgin etti. 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaşanan bu olay, bölgedeki deprem hassasiyetini yeniden gündeme getirdi.

Doğal gaz hattı kesildi, araçlar kaldırıldı

Olay yerine intikal eden polis, zabıta ve AFAD ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında binanın doğal gaz hattını kesti ve çevresindeki araçları kaldırarak güvenlik şeridi oluşturdu. Bu tedbirler sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Ekipler olay yerine geldi

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlardan gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Daha önce de Malatya'da 1977 yılında inşa edilen 5 katlı Dağlı Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler nedeniyle bina tahliye edilmişti. Bina sakinleri durumu yetkililere bildirmiş ve güvenlik önlemleri alınmıştı.