Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi’ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda bir öğrenci velisinin okul müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunması olayına şans eseri müdahale edildi. Saldırganın silahının tutukluk yapması nedeniyle okul müdürü Mustafa Örnek, ölümden döndü.

Saldırının detayları

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun sınıf tekrarı yapmasını hazmedemeyen S.T. isimli veli, okul müdürü Mustafa Örnek’i telefonla tehdit ederek okulun önüne geldi. Bahçeye çağırdığı müdüre hakaret eden S.T., müdür Örnek’in dışarı çıkmasının ardından aracından aldığı tabancayı hedef alarak ateş etmeye çalıştı. S.T.’nin silahı, şans eseri tutukluk yaptı ve müdüre isabet etmedi. Diğer ateş denemeleri de silahın tutukluk yapması nedeniyle başarısız oldu. S.T., olayın ardından aracına binerek kaçtı. Emniyet ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Eğitim Bir-Sen'den sert tepki

Silahlı saldırı girişimi, okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, şüphelinin aracını okulun önüne çekerek silahını çıkarıp ateş etmeye çalıştığı anları açıkça gösterdi. Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, sadece okul müdürümüze değil, tüm eğitim camiasına yapılmış bir saldırıdır. Bu tür olayların önüne geçilmesi için yetkililerin daha etkin önlemler almasını ve yaptırımlar uygulamasını talep ediyoruz. Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.