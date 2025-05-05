Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 2. Uluslararası Turan Film Festivali kapsamında Azerbaycan ve Kırgızistan seçkileri EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda sinemaseverlerle buluştu.

Genç yönetmenlerle söyleşiler yapıldı

Etkinlik, TDAE Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Festivalin en genç katılımcıları arasında yer alan Azerbaycanlı yönetmenler İnci Qurban ve Kövser Qurban, sinema yolculuklarını ve projelerini izleyicilerle paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, Karabağ Savaşı Gazisi Polad Rzayev’in rol aldığı “Half Stell” filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından “Size Mektup Var” filminin yönetmeni Mezahir Haşimov ile bir söyleşi düzenlendi.

93 film gösteriliyor, etkinlikler sürüyor

Festival kapsamında 80 ülkeden gönderilen 1675 film arasından seçilen 93 film, EÜ Atatürk Kültür Merkezinde sinemaseverlerle buluşuyor. Etkinlik programında film gösterimlerinin yanı sıra, sinema üzerine çeşitli temalarda söyleşiler yer alıyor.

Söyleşilerde;

Anlamın İzinde: Sinema Göstergebilimi,

Sinemada Hikaye Anlatımı ve Senaryo Yazımı,

İnteraktif Belgeseller

Sanal Gerçeklik Film Yapımı

gibi konular ele alındı.

Birol Güven ve Can Ulkay öğrencilerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, senarist ve yönetmen Birol Güven, 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00’te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek. Aynı gün saat 16.00’da ise yönetmen Can Ulkay fakülteye konuk olacak.

Festivalin ödül töreni aynı gün Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde düzenlenecek.