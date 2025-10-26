İzmir Konak’ta bir apartmanda su sızıntısı tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 36 yaşındaki baba M.A., hastanede yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki oğlu P.A. ise tedavi altına alındı.

Komşular arasındaki su tartışması ölümle sonuçlandı

İzmir Konak Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak’ta yaşanan olayda, üst kattaki daireden alt kata sızan su nedeniyle 78 yaşındaki H.D. ile üst kat komşusu 36 yaşındaki M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, emekli çarşı ve mahalle bekçisi H.D., ruhsatsız pompalı tüfekle M.A. ve oğlu 7 yaşındaki P.A.’yı yaraladı.

Olay sonrası 36 yaşındaki M.A. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki P.A.’nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Olayın faili H.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emekli çarşı ve mahalle bekçisi H.D.’nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.