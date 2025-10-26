Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayeti yaşayan 60 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yemekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

60 hastane personeli öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışan 60 personel, öğle yemeği sonrası bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurdu.

Yemekte tavuk ve çeşitli ek ürünler tüketildiği öğrenildi. Şikayetler üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan personel, müşahede altına alındı.

Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

Olayın ardından hastane yönetimi, yemeklerde kullanılan gıdalardan numuneler alarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yapılacak incelemeler sonucunda zehirlenmeye yol açan etkenin belirlenmesi bekleniyor.

Yetkililer, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık durumları iyi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, rahatsızlanan personelin tamamının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.

Hastane yönetimi, olayın tekrar yaşanmaması için yemekhane denetimlerinin sıkılaştırılacağını bildirdi.