Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş (75), tutuksuz yargılandığı davada 16 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da biri boş, yedi bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 60 kişi hayatını kaybettiği, dokuz kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında dava açıldı.

"Elverişsiz malzeme kullandı, binayı ruhsatsız inşa etti"

İddianamede, 1994'te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, sekiz normal ve bir teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu, müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 60 kişinin ölümü ve dokuz kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, "Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, dokuz kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Davada karar çıktı; gözaltına alındı

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına Sadullah Yoldaş katılmazken; avukatlar, depremde yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yoldaş'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına karar verdi.

Sadullah Yoldaş, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoldaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.