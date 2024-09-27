Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Eddie Howe ile lige iyi bir başlangıç yapan Newcastle United kendi sahasında son şampiyon Manchester City'i ağırlıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ancak gruptan çıkmayı başaramayan Newcastle ekibi bu sezon da hedefini Şampiyon Ligi gruplarına kalmak için belirledi. Eddie Howe'un öğrencileri bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puanda bulunuyor. Geçen hafta Arsenal deplasmanında son dakika golü ile 1 puanı koparan Man. City ise yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu zorlu deplasmandan da 3 puan çıkarmayı hedefleyen mavilerde Arsenal maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sezonu kapatan Rodri ve sakatlığı devam eden Oscar Bobb kadroda yer almayacak. Ev sahibi ekipte ise Botman, Lascelles, Miley ve Callum Wilson sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak.

Newcastle United- Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Premier Lig'de 6. hafta zorlu mücadeleyle başlıyor. St. James Park'da oynanacak maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 3'de naklen yayınlanacak.