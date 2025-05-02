Tim Cook, ABD'de satılacak iPhone'ların çoğunun Hindistan'da üretileceğini açıkladı. Çin ise Apple'ın küresel üretim merkezi olmaya devam edecek.

Apple üretim stratejisini yeniden şekillendiriyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, küresel ticaret politikalarındaki değişimlere yanıt olarak üretim planlarını güncelledi. Şirket CEO'su Tim Cook, önümüzdeki dönemde ABD'de satılacak iPhone modellerinin büyük çoğunluğunun Hindistan'da üretileceğini açıkladı.

Ticaret politikalarındaki bu değişimin temelinde, Donald Trump döneminde uygulamaya konulan Çin merkezli ürünlere yönelik gümrük vergileri yer aldı. Bu gelişmeler, Apple'ın tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya gitmesine yol açtı.

Tim Cook: Çin üretimde kalıcı, Hindistan ABD pazarı için devrede

Tim Cook, Apple'ın üretim planlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD'de satılan iPhone'ların büyük çoğunluğunun menşe ülkesi artık Hindistan olacak. Çin ise küresel satışlar için üretim merkezi olmaya devam edecek."

Apple'ın sadece iPhone değil, diğer ürünleri de alternatif üretim noktalarına kaydırdığı bildirildi. iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerin üretiminin ise Vietnam'a kaydırıldığı belirtildi.

Yatırımlar ve ekonomik etkiler

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD genelinde 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. CEO Tim Cook'un yatırımcılara aktardığı bilgiye göre, ABD'ye ithal edilen ürünlere uygulanan vergiler bu çeyrekte şirkete yaklaşık 900 milyon dolara mal oldu.

Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artışla 95,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Amazon da benzer önlemler alıyor

Amazon da küresel ticaret politikalarının etkilerine karşı önlemler alıyor. CEO Andy Jassy, belirsizliklere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Amazon'un satışları %9 artışla 155,7 milyar dolara, kârı ise %60'ın üzerinde artışla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Analistler: Hindistan kararı stratejik dönüşüm

Teknoloji analiz firması Moor Insights & Strategy'nin CEO'su Patrick Moorhead, Apple'ın kararını şöyle değerlendirdi:

"Tim Cook, birkaç yıl önce sadece Çin'in iPhone üretebileceğini söylemişti. Bugün gelinen noktada, Hindistan'da üretim ciddi bir seviyeye ulaştı."