28 Nisan 2025 Manisa akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'de son durum

Benfica – AVS maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Bournemouth – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Nottingham Forest – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 30 Mayıs 2025 tarihinde görülmesine hükmetti.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Savcı, sanıkların “suçluyu kayırma” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Narin Güran’ın kaybolması sonrası başlatılan arama ve soruşturma süreci detaylı şekilde aktarıldı.

Tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, cezaevi araçlarıyla Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen Narin Güran cinayetinde, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya üçüncü kez katıldı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin açılan davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.