Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin açılan davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.
Sanıklar geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi
Merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen Narin Güran cinayetinde, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya üçüncü kez katıldı.
Tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, cezaevi araçlarıyla Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Savcılık mütalaasında 5 yıla kadar ceza talep etti
Cumhuriyet savcısı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Narin Güran’ın kaybolması sonrası başlatılan arama ve soruşturma süreci detaylı şekilde aktarıldı.
Savcı, sanıkların “suçluyu kayırma” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşma 30 Mayıs'a ertelendi
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 30 Mayıs 2025 tarihinde görülmesine hükmetti.