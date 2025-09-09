Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni amiral gemisi iPhone 17 serisini bugün TSİ 20.00’de tanıtacak. Cupertino’daki Apple Park’ta gerçekleştirilecek etkinlik, şirketin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

Dört farklı model geliyor

Apple’ın bu yıl dört model duyurması bekleniyor: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Seride özellikle yalnızca 5,5–6 mm kalınlığa sahip olacak iPhone 17 Air modeli dikkat çekiyor.

Beklenen özellikler

Yeni seride daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island ve titanyum-alüminyum gövde öne çıkan tasarım detayları arasında.

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19 çipi; Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (iPhone 17 ve Air), 12 GB (Pro modeller)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği

Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj

Fiyat tahminleri

Analistlere göre Apple, bu yıl fiyatlara ortalama 50 dolar artış yapacak.

iPhone 17 Air: 899 dolar

iPhone 17 Pro: 1050 dolar (256 GB depolama başlangıcı)

iPhone 17 Pro Max: 1600 doların üzerinde

Türkiye’de ise iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 serisi 70 bin TL’den başlamıştı.

Sadece iPhone tanıtılmayacak

Etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve güncellenmiş Apple TV 4K modelleri de tanıtılabilir. Ayrıca, M5 çipli iPad Pro’nun da duyurulması ihtimaller arasında.