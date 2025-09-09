İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı yürüyüş, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de kente girdiği Basmane Karakolu önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Yürüyüşe, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı. Kortejde ayrıca 350 metre uzunluğunda dev bir Türk Bayrağı taşındı. İzmir halkı marşlar eşliğinde yürüyüşe katılanları coşkuyla alkışladı.

Zafer Yürüyüşü’nün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile Başkan Tugay, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Dün Balçova’daki polis merkezine yapılan ve birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu saldırı nedeniyle yürüyüşe bando takımı eşlik etmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, benzer güvenlik gerekçeleriyle 8-9 Eylül tarihlerinde İEF kapsamında yapılacak konser ve eğlence etkinliklerini de iptal etmişti.

İzmir halkı, güvenlik önlemlerine rağmen kurtuluşun 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve gururla kutladı.