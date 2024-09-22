Müzikseverler için özel bir fırsat! Apple Music, geniş müzik arşivi ve kesintisiz müzik keyfi sunan platformuyla yeni abonelere ilk 3 ay ücretsiz hizmet veriyor. Üstelik, bu deneyimin sonunda sadece ayda 39,99 TL ödeyerek milyonlarca şarkıya sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

İster çevrimdışı dinleyin, ister internet üzerinden anında erişin; sevdiğiniz tüm şarkılar her an yanınızda. Ayrıca, kişiye özel çalma listeleri ve favori şarkılarınızı keşfetmeniz için mükemmel bir platform sunuyor.

Müzik dinlemeyi başka bir seviyeye taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsatı hemen değerlendirin!