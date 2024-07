Olimpiyat heyecanı Paris'te başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, ülkelerini temsil etmek ve altın madalya kazanmak için Paris'te mücadele ediyor. Apple, bu heyecanı evinden veya doğrudan Fransa'dan takip etmek isteyen kullanıcılarına özel yenilikler sunuyor.

Apple, Paris 2024 Olimpiyatları'nı evden veya Paris'te canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, App Store’dan resmi Paris 2024 Olimpiyatları uygulamasını indirerek etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca Apple TV uygulaması üzerinden de tam kapsamlı yayınlara erişebilirler.

Apple Haritalar ile Paris'i keşfedin

Paris'i ziyaret edenler için Apple Haritalar, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma için adım adım yol tarifleri sunuyor. Ayrıca Paris Metrosu, RER, Paris tramvayı ve RATP otobüsleri gibi toplu taşıma araçları için gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor.

Parc des Princes ve Centre Aquatique Olympique gibi tüm kalıcı mekanlar, Haritalar'da özel, el yapımı 3D simge yapılar olarak görünecek. Ayrıca, Gare de l’Est ve Pont d’Iéna gibi ikonik yerler de detaylı bir şekilde işlenecek. Haritalar, geçici mekanlar ve pop-up konumları da gösterecek, böylece kullanıcılar yaz oyunları için önemli tüm yerleri kolayca bulabilecekler.

App Store ile derinlemesine takip

App Store'da dünya genelindeki kullanıcılar, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar için resmi Paris 2024 Olimpiyatları uygulamasını indirebilirler. App Store, jimnastik ve yüzme gibi popüler etkinlikleri vurgulayan hikayeler yanı sıra yerel yayıncı uygulamalarından oyunları nasıl yayınlayacaklarına dair rehber sunacak. Kullanıcılar, spor temalı mobil oyunlar ve sağlık-fitness uygulamalarını da keşfedebilirler.

Apple Podcasts ve Apple Music ile daha derine inin

Apple Podcasts, Paris'te sporları kutlayan şovlar ve bölümler sunacak. Ayrıca NBC’nin Olimpiyat şovları da burada yer alacak. Öne çıkan podcast'ler arasında "Two Guys, Five Rings", "My New Favorite Olympian" ve "The Podium" gibi programlar bulunuyor.

Apple Music, Fransız müziğini kutlayan kapsamlı bir editoryal özellik sunarak kullanıcılarına eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak.

HomePod, HomePod mini ve Apple TV 4K ile izleme partisi

HomePod ve HomePod mini ile çok odalı ses özelliğini kullanarak misafirlerinize unutulmaz bir izleme partisi düzenleyebilirsiniz. Apple TV 4K'da FaceTime ve Zoom uygulamalarıyla sanal izleme partileri düzenleyebilir ve Apple Music Sing ile karaoke yapabilirsiniz.

iPhone ile desteğinizi gösterin ve paylaşın

Takımınızı desteklemek ve coşkunuzu paylaşmak için iPhone'un sunduğu özellikleri kullanabilirsiniz. Kişi Posteri ile ülkenizdeki desteğinizi gösterebilir, canlı çıkartmalar ile mesajlarınızı özelleştirebilir ve Günlük uygulaması ile özel anılarınızı saklayabilirsiniz.