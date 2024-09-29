Apple, OpenAI'ın 6.5 milyar dolarlık finansman turuna katılmama kararı aldı. Bu durum, teknoloji dünyasında dikkat çekici bir değişimi işaret ederken, Microsoft'un OpenAI ile olan ilişkisini daha da güçlendirdiği görülüyor.

Apple'ın yatırım kararı

The Wall Street Journal'in haberine göre, Apple, OpenAI'a yatırım yapmaktan son anda vazgeçti. Eğer bu yatırım gerçekleşseydi, Apple’ın Silikon Vadisi'ndeki bir başka teknoloji şirketine finansal destek sağlaması eşi benzeri görülmemiş bir durum olacaktı. Geçtiğimiz ay, Apple’ın OpenAI'a yatırım yapma fikrini tartıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, nihayetinde yatırımın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Microsoft'un yatırım artışı

Microsoft, halihazırda OpenAI'nın %49 kâr payı ile önemli bir yatırımcısı konumunda. Şirket, yeni finansman turunda OpenAI'a 1 milyar dolarlık ek bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu durum, Microsoft’un yapay zeka alanındaki stratejik yaklaşımını pekiştirirken, OpenAI ile olan işbirliğini daha da derinleştiriyor.

Apple, yatırım yapmaktan vazgeçmiş olsa da OpenAI ile işbirliğine devam ediyor. Şirket, ChatGPT'yi bu yılın sonlarında iOS 18'e entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu entegrasyon, özellikle Siri’nin yeteneklerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Apple'ın finansman turuna katılmama kararının, ChatGPT'nin iOS ve macOS'a entegrasyonunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu.