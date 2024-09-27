Torbalı Ticaret Odası (TTO), istihdam konularını ele almak üzere Torbalı Kaymakamı Adem Çelik ile bir araya geldi. Toplantıda, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, özellikle 'ara eleman' sorununu çözmeye yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Güçlü bir Torbalı yaratma hedefi

Kaymakam Adem Çelik, ilçedeki görevinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Torbalı, sanayi gücü ve potansiyeli ile ülkemizin önemli merkezlerinden biri. Bu ilçede görev yapmak benim için büyük bir önem arz ediyor. Kapım her daim açık. Sizlere her türlü konuda destek vermek için buradayım. Devletin eli olarak yanınızdayız; birlikte daha güçlü bir Torbalı yaratma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Torbalı'nın kalkınmasına yönelik bu iş birliği, yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacak projelerin hayata geçmesi için umut veriyor. Torbalı'nın geleceği için neler planlandığını öğrenmek için takipte kalın!