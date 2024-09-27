Yaz sezonu yaklaşırken, ÇEŞTOB (Çeşme Turizm Otelcileri ve İşletmecileri Derneği) Başkanı Orhan Belge, Yunanistan'ın Sakız Adası ile Çeşme'nin karşılaştırılmasına karşı güçlü bir itirazda bulundu. Belge, bu tür karşılaştırmaların sadece algı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda Çeşme'nin turizm potansiyeline büyük bir darbe vurduğunu belirtti. “Sezon başlamadan önce böyle bir algı yaratmak, Çeşme'ye yapılmış büyük bir hakaret ve ihanet” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Çeşme'nin Değeri Neden Göz Ardı Ediliyor?

Orhan Belge, yaptığı açıklamada, Çeşme'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu zengin kültürel deneyimlerle de öne çıktığını vurguladı. Çeşme'nin plajları, termal kaynakları, tarihi dokusu ve yerel mutfağı ile Sakız Adası'nın sundukları arasında kıyaslamalar yapılmasının haksızlık olduğunu dile getirdi. “Her iki yerin de kendine has özellikleri var, ancak bunları kıyaslamak yerine, her birinin sunduğu farklı deneyimlere odaklanmalıyız” dedi.

Belge, bu tür algıların hem yerli hem de yabancı turistler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Turizm sezonunun başlamasına birkaç hafta kala, Çeşme'nin sunduğu cazibe merkezlerinin tanıtılmasının kritik olduğunu belirtti. Çeşme'nin kendine özgü karakterinin ve dinamiklerinin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Belge, bu tür kıyaslamaların sadece turizm endüstrisine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda yerel işletmelerin de olumsuz etkilenmesine yol açtığını vurguladı.

Yerel Destek ve Farkındalık Oluşturma

ÇEŞTOB Başkanı, yerel yönetimlerin ve turizm paydaşlarının bu konuda daha aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. “Hedefimiz, Çeşme'nin değerini en iyi şekilde tanıtmak ve bu tür olumsuz algıların üstesinden gelmektir. Yerel işletmelerin ve esnafın desteklenmesi, bu mücadelenin önemli bir parçası” şeklinde konuştu.

Belge, tüm paydaşları bir araya getirerek Çeşme'nin benzersiz özelliklerini ve zenginliklerini vurgulayan kampanyaların düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. “Birlikte hareket edersek, Çeşme'nin gerçek değerini daha fazla insana ulaştırabiliriz” dedi.