



Bakteri riski

Araba içinde yüksek sıcaklıklarda bırakılan su şişeleri bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabilir. Ağız bakterileri suya geçer ve 4-60 °C arası sıcaklıklarda hızla büyür. Yüksek bakteri oranı mide ve bağırsak sorunlarına, hatta ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bisfenol A tehlikesi

Plastik şişelerde bulunan bisfenol A (BPA) yüksek sıcaklıklarda parçalanarak suya karışabilir. BPA, kısırlık, tiroid sorunları, kanser ve çocuklarda davranış sorunlarına yol açabilir.

Açılmamış şişeler daha güvenli

Hiç açılmamış su şişeleri, mühürlü ve korunaklı olduğu için bakteriyel bulaşma riskini azaltır. Ancak, bisfenol A içeriyorsa, sıcaklıklar bu riski artırabilir.