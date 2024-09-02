30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği geleneksel Atatürk Kupası, bu yıl da büyük bir coşku ve dostluk ortamında gerçekleştirildi. Turnuva, Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Törenin detayları ve katılımcılar

Turnuvanın organizasyonunu Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Cemal Erhanoğlu üstlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılım gösterdiği törende, 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nın bu yıl da çocukların dostluğunun kazandığı vurgulandı. Başkan Ergin, turnuvanın Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna emanet ettiği Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir mücadeleyle geçtiğini belirtti ve emeği geçen tüm takımları kutladı.

Ödül töreni

Geleneksel olarak, turnuvanın sonunda her takıma plaket, madalya ve kupa takdim edildi. Törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu katıldı. Başkan Ergin, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emeği geçenlere teşekkür

Başkan Ergin, “Bu organizasyonun sağlanmasında emeği geçen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ayvalık temsilcisi Cemal Erhanoğlu’na, Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç’e, futbol takımlarımızın yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” dedi.