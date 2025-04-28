İŞKUR tarafından yayımlanan "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belirlendi.

Rapora göre en fazla işçi açığı garsonluk alanında yaşanıyor.

Türkiye'de iş gücü ihtiyacının yoğun olduğu meslekler

İŞKUR verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde işverenlerin en çok aradığı 10 meslek şöyle sıralandı:

Garson

Makineci (dikiş)

Ahşap mobilya imalat ustası

Gazaltı kaynakçısı

İnşaat işçisi

Satış danışmanı

Tır-çekici şoförü

Yük taşıma şoförü

Akaryakıt satış elemanı

Çelik kaynakçısı

Yetkililer, bu alanlarda nitelikli iş gücü ihtiyacının arttığını ve istihdam açığının önemli seviyelere ulaştığını belirtiyor.

Garsonluk ve imalat sektörleri öne çıkıyor

Listenin başında yer alan garsonluk, hizmet sektöründeki hareketliliğin iş gücü talebine doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Özellikle tekstil ve mobilya sektörlerinde de nitelikli makineci ve imalat ustalarına olan ihtiyaç dikkat çekiyor.

İnşaat ve taşımacılık sektörlerinde artan talepler

İnşaat işçisi, tır-çekici şoförü ve yük taşıma şoförü gibi mesleklerdeki işçi açığı, özellikle altyapı ve lojistik projelerindeki büyümeye bağlı olarak artış gösterdi.

Akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı gibi teknik pozisyonlarda da ciddi açık olduğu kaydedildi.