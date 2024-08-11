33 yaşındaki Love Island yıldızı, gala gecesi için tercih ettiği cesur beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Göz Kamaştırıcı Gala Kıyafeti

Arabella Chi, gala gecesinde göğüs altını sergileyen cesur bir beyaz elbise giydi. Elbise, file detayları ve uzun maksi etek kısmıyla şıklığını vurguladı. Ünlü isim, bronz teniyle uyumlu mini altın bir el çantası ve çeşitli altın takılarla kıyafetini tamamladı. Sarı saçlarını düzgün bir topuz yaparak geriye tarayan Arabella, ışıltılı makyajıyla etkileyici bir görünüm sergiledi.

Kariyer ve Kişisel Yaşam

Bu göz alıcı gala görünümü, Arabella'nın geçtiğimiz hafta Boohoo için çektiği reklam kampanyasının ardından geldi. Kampanyada parlak altın bir mini elbise giymiş olan Chi, Boohoo ile geçen yıl Kasım ayında dört haneli bir anlaşma imzalamıştı. Son dönemde bekar hayatının tadını çıkaran Arabella, ünlü çöpçatan uygulaması Raya'ya katıldığını belirtti ve yeni ilişkiler arayışında olduğunu ima etti.

Bir kaynak, Arabella'nın Love Island'dan ayrıldıktan sonra bekar yaşamından memnun olduğunu ve Londra'daki arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini aktardı. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta bulunduğu süre zarfında yeni insanlarla tanışmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

Arabella Chi'nin, Love Island All Stars'taki partneri Adam Maxted ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından, Premier Lig futbolcusu Vinícius Souza ile yaşadığı kısa süreli ilişki söylentilerini yalanladığı da belirtildi.