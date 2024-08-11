Altınpark Arkeolojik Alanı: Tarihin derinliklerine yolculuk

İzmir’in Basmane bölgesinde yer alan Altınpark Arkeolojik Alanı, binlerce yıl süren bir tarihin izlerini taşıyor. Bu bölge, iki bin yıl boyunca bir antik yol, bir Osmanlı mezarlığı ve en sonunda bir park olarak hizmet vermiş.

Antik yollar ve Roma kalıntıları

2008 yılından beri yapılan kazılarda, Smyrna’yı (İzmir) Kervan Köprüsü üzerinden Pergamon (Bergama), Phokaia (Foça), Sardis (Salihli) gibi Kuzey ve İç Ege kentlerine bağlayan antik yolun bir kısmı bulunmuş. Ayrıca, Roma döneminde yeniden kullanılan bir Hellenistik mezar steline ve iki konuta ait kalıntılara rastlanmış. Bu konutlar, şehrin önemli kapılarından biri olan Magnesia Kapısı'ndan çıkan ana yolun üzerinde yer alıyormuş.

Kazılarda, pişmiş toprak küçük heykel parçaları, günlük kullanıma ait metal kaplar, seramikten pişirme ve servis kapları gibi birçok ilginç buluntuya ulaşılmış. Ayrıca, Geç Roma ve Geç Antik Çağ'da Hristiyanlığın yayılmasını yansıtan MS 4. yüzyıl tarihli bronz haç ve buhurdanlık gibi objeler de bulunmuş. Bu buluntular, Basmane'deki bu dönemlerde varlıklı kişilerin yaşadığını gösteriyor.

Yangın ve yeniden yapılanma

Antik konutların kullanımı, zamanla yapılan onarımlar ve eklemelerle MS 6./7. yüzyıla kadar devam etmiş, ancak büyük bir yangınla sona ermiş. 10. yüzyıldan itibaren bölgede yeniden yapılaşmaya gidildiği görülüyor.

Osmanlı dönemi ve günümüz

Eski adı Musalla olan Altınpark, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Faik Paşa Mezarlığı olarak kullanılmış. 1930’lu yıllarda kentteki birçok mezarlık gibi kaldırılarak Faik Ener Parkı’na dönüştürülmüş. Faik Ener, Tilkilik Eczanesi’nin sahibi ve Milli Kütüphane’nin kurucularından biri olarak tanınıyor. Bugün halk arasında daha çok Altınpark olarak bilinen bu park, mezarlık döneminden kalan servi ağaçları, kaskatlı havuzu, salıncakları ve çiçekleriyle ünlü.

Gelecek projeleri

Park alanında, ilerleyen yıllarda belediye tarafından bir bina ve okul inşa edilmiş. 2007 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular üzerine Altınpark kazıları yeniden başlamış. Konak Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle, Altınpark'ta kapalı ve yarı açık sergileme alanları oluşturulacak ve arkeolojik kalıntılar ziyaretçilere açılacak.

Altınpark Arkeolojik Alanı’na yapacağınız bir ziyaret, hem tarihi keşfetmenizi hem de geçmişin izlerini günümüzde yaşamanızı sağlayacak harika bir deneyim sunuyor. Geçmişin derinliklerine yapacağınız bu yolculuk, size tarihin izlerini bugüne taşıyan bu özel mekânı daha yakından tanıma fırsatı verecek.

Altınpark Arkeolojik Alanı: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Adres: Altınpark, Basmane, İzmir, Türkiye

Konum: Altınpark Arkeolojik Alanı, İzmir’in merkezi Basmane semtinde yer almaktadır. İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bu bölge, şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır.

Nasıl ulaşılır:

Toplu taşıma ile ulaşım: Otobüs: İzmir şehir merkezinden veya çevre bölgelerden kalkan otobüsler ile Basmane’ye ulaşabilirsiniz. Basmane Otogarı'na yakın olan Altınpark, otobüs duraklarına oldukça yakındır.

Tramvay: İzmir’in tramvay hattını kullanarak, Basmane durağında inebilirsiniz. Tramvay hattı, İzmir’in birçok merkezi noktalarını bağladığı için kolayca ulaşım sağlar. Özel araç ile ulaşım: Otopark: Altınpark çevresinde otopark imkanları bulunmaktadır. Şehir merkezindeki yolları takip ederek Basmane semtine ulaşabilir, park alanlarında aracınızı bırakabilirsiniz. Yürüyüş: İzmir şehir merkezinde bulunan konaklama yerlerinden veya yakın noktalardan yürüyerek de Altınpark’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Basmane semti, yürüyüş yapmayı seven ziyaretçiler için uygun bir bölgedir.

Öneriler:

Ziyaret saatleri: Altınpark Arkeolojik Alanı’nın açık olduğu saatler ve günler hakkında güncel bilgi almak için önceden yerel belediyeye veya ilgili müzeye danışabilirsiniz.

Harita ve navigasyon: Akıllı telefonlarda kullanılan harita ve navigasyon uygulamaları, Altınpark’a kolayca ulaşmanızı sağlar. “Altınpark, İzmir” olarak arama yaparak rotanızı oluşturabilirsiniz.