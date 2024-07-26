Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşmeye dair yeni açıklamalar gündemde. Suriye basını, Esad'ın Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığını öne sürerken, Rusya’nın arabuluculuk çabalarının sürdüğü belirtiliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Putin ve Esad arasındaki görüşmede, Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığı bilgisi yer aldı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Arabulucu Rusya

Rus televizyonu RT'ye konuşan kaynaklar, Esad’ın Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığını ve bu talebin Kremlin’in bilgilendirmesiyle uyumlu olduğunu bildirdi. Kaynaklara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin Türkiye ile olan ilişkileri hakkında Esad’a bilgi vermiş ve bu ilişkilerin, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütleriyle mücadele gibi konulara dayanması gerektiğini belirtmiştir.

Putin ve Esad görüşmesi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Esad arasındaki görüşme, Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti. Putin, görüşmenin basına açık kısmında, uzun bir aradan sonra Esad ile bir araya geldiklerini ve gündemde birçok önemli konunun bulunduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki olumsuz gelişmelere ve ticari ilişkilerdeki gelişmelere değinerek, bu konuların detaylıca ele alınacağını ifade etti.

Esad ise, Rusya ile Suriye’nin zor süreçlerden geçtiğini ve mevcut dünya genelindeki gelişmelerin bu görüşmenin önemini artırdığını belirtti. Esad, görüşmenin detayları, beklentiler ve senaryolar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye - Suriye ilişkisinde Rusya

Öte yandan, Rusya ve Irak, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir süredir arabuluculuk yapıyor. Rusya'nın bu çabaları, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ve bölgedeki istikrarı sağlama hedefini taşıyor.