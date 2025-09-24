Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe artan ithalat baskısı ve haksız rekabetle mücadele amacıyla gümrük vergileri konusunda önemli bir düzenlemeyi Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler getiriyor.

Gümrük vergilerinde önemli değişiklikler

Düzenleme ile ABD, Japonya ve Çin’den ithal edilen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçların gümrük vergisi oranları değişti. Çin ve Japonya’da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi artarken, Çin’de üretilen içten yanmalı motorlu otomobillerde vergi oranı düştü. ABD’den gelen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlarda ise gümrük vergisi azaldı.

Otomotiv satışlarında rekor kırıldı

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Düzgün, Türkiye’de otomotiv sektörünün dinamik olduğunu vurguladı. 2024’te 1 milyon 300 bine yakın araç satışıyla rekor kırıldığını belirten Düzgün, “Yüzde 70’e yakını ithal araçlardan oluşuyor. Yeni düzenleme, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerden gelen araçların pazara daha kolay girmesini sağlayacak” dedi.

Fiyatlar ve rekabet etkilenebilir

Prof. Dr. Düzgün, düzenlemenin otomobil fiyatlarını ve rekabeti etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“İthalatçılar ve üreticiler, yeni vergi oranlarına göre stratejilerini yeniden belirleyecek. Bu durum tüketiciye avantaj sağlayabilir. Pazar eğilimleri, hangi marka ve modelin tercih edileceğini belirleyecek. Özellikle elektrikli araçlarda ciddi bir ivmelenme bekleniyor. Tüketici açısından rekabetin artması, fiyatlarda makul seviyelere ulaşma ihtimalini güçlendirecektir.”

Tüketiciye yansıması

Uzmanlar, bu düzenlemenin tüketici lehine olabileceğini belirtirken, piyasa gözetimi ve denetimlerinin önemli olacağını vurguluyor. Vergi düzenlemelerinin firmalar tarafından maliyet avantajına dönüştürülmesi ihtimali bulunduğuna dikkat çekiliyor.