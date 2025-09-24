HABEREKSPRES- CHP İzmir’de siyasi kulisler yeniden ısındı. İlçe kongrelerinin sonuna yaklaşılırken, tüm dikkatler 19 Ekim’de büyük bir ihtimalle Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak il kongresine çevrilmiş durumda.

Parti koridorlarında en çok konuşulan başlık ise halen tutuklu bulunan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun durumu. Aslanoğlu’nun yargılandığı İZBETON davasında 13 Ekim’de görülecek duruşmada tahliye edilmesi halinde yeniden aday olacağı iddiası kulislerde güçlü şekilde dillendiriliyor.

Aslanoğlu, geçtiğimiz günlerde görülen kooperatif davasında yaptığı savunmada, “19 Ekim’de il başkanlığı kongresi var. Orada olmazsam telafisi imkânsız. Buradan mı il başkanı olacağım?” sözleriyle adeta mesaj vermişti.

Genel Merkez cephesinde ise tablo netleşmiş değil. Genel Başkan Özgür Özel’in özellikle kadın aday üzerinde durduğu, ancak henüz resmi bir işaret göndermediği kulislerde konuşuluyor.

Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın sahada yoğun bir şekilde çalıştığı, eski Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız’ın da adı geçenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Parti içinde “Aslanoğlu tahliye edilirse kartlar yeniden karılır” görüşü hâkim. Ancak Genel Merkez’in, 24 Ekim’deki kurultay davası öncesinde İzmir’deki sürecin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasını istediği biliniyor.

İzmir siyasetinde gözler şimdi 13 Ekim’deki kritik duruşmaya çevrilmiş durumda. Aslanoğlu’nun alacağı karar ve Genel Merkez’in tavrı, CHP İzmir’de dengeleri yeniden belirleyecek gibi görünüyor.