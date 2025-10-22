BETAM verilerine göre, Eylül 2025’te ikinci el otomobil piyasasında reel fiyatlar yüzde 9,8 geriledi, talep endeksi ise yüzde 3,9 arttı. Yeni düzenlemelerle Çin ve ABD’den ithal araçlarda ek gümrük vergileri düşecek, bazı modellerde indirim bekleniyor.

kinci el otomobil piyasasında istikrar sürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, ikinci el otomobil piyasasında Eylül 2025’te istikrarlı seyir devam etti. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 geriledi ve tüketici lehine bir avantaj sağladı. Talep endeksi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artış gösterdi.

Yakıt türlerine göre fiyat analizi

Rapora göre, Eylül 2025’te ortalama fiyatlar:

Benzinli araç: 1 milyon 311 bin TL

Benzin & LPG'li araç: 562 bin 113 TL

Dizel araç: 1 milyon 41 bin TL

Hibrit araç: 2 milyon 420 bin TL

Elektrikli araç: 3 milyon 740 bin TL

Nominal fiyat artışları yıllık bazda benzinde %20,2, dizelde %16,8, hibritte %15,8, elektrikli araçlarda %13,6 olarak gerçekleşti.

Yaş gruplarına göre fiyatlar

2004-2008 model: 465 bin 530 TL (%3,9 artış)

2009-2013 model: 753 bin 724 TL (%11,7 artış)

2014-2018 model: 1 milyon 184 bin TL (%16,2 artış)

Yeni modellerde ise 2019-2023 yılları arasında fiyatlar 1 milyon 402 bin TL’den 1 milyon 961 bin TL’ye kadar yükseldi.

Araç sınıfına göre fiyat değişimleri

B sınıfı: 693 bin 428 TL

C sınıfı: 934 bin 247 TL

D sınıfı: 1 milyon 342 bin TL

E sınıfı: 2 milyon 206 bin TL

En yüksek yıllık artış C sınıfında (%23,5), en düşük artış E sınıfında (%19,4) gerçekleşti.

Piyasada işlem süreci ve talep

Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ortalama 19,1 gün olarak ölçüldü. Satılan araç sayısının toplam ilan sayısına oranı ise %24 seviyesinde. Bu durum, alıcı ve satıcı arasındaki eşleşme sürecinin hızlı ve verimli olduğunu gösteriyor.

Gümrük vergisi düzenlemeleri ve indirimler

22 Kasım 2025 itibarıyla, ABD ve Çin’den ithal araçlarda ek gümrük vergileri düşecek:

ABD: %70 → %35

Çin: %50 → %30

Bu düzenleme ile Chery, MG, BYD gibi markalarda içten yanmalı motorlu araçlarda indirim bekleniyor. Hibrit ve elektrikli araçlar için de ABD kaynaklı vergi avantajları fiyatları olumlu etkileyecek.