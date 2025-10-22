Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Fidan ve Kalın, Doha’da Hamas yetkilileri ile buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme Hamas ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınması amacıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, toplantının detaylarına dair sınırlı bilgi paylaşırken, temasların devam edeceği belirtiliyor.