Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), trafik sigortasına yönelik önemli düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımladı. Engelli bireyler için prim indiriminden, iptal süreçlerinde asgari ücret kriterine kadar pek çok yenilik kademeli olarak hayata geçiriliyor. İşte detaylar…

Engelli bireyler için yüzde 20 prim indirimi

Yeni düzenlemeyle engelli kimlik kartı sahibi ve Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı bireyler için trafik sigortası primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanacak. Bu adımla engelli bireylerin finansal yükü azaltılarak, sosyal destek artırılıyor.

Poliçe iptallerinde asgari ücret kriteri

Sigorta poliçelerinin iptali durumunda sigorta şirketine ödenecek primin, asgari ücretin yüzde 2’sinden az olmaması kararlaştırıldı. Bu primin yüzde 80’inin sigorta acentesine komisyon olarak aktarılacağı açıklandı. Yeni uygulama 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Hasar maliyetlerine yönelik düzenlemeler

2025 itibarıyla trafik sigortası primlerinde bazı araç grupları için yüzde 10, diğerleri için yüzde 5 artış yapılacak. Bu düzenleme, 2024 yılının Aralık ayındaki prim değerleri üzerinden belirlenecek.

Havuz sistemi ve yeni hesaplama yöntemi

Havuz sistemi kapsamında belirli araç gruplarının prim ve hasar maliyetleri sigorta şirketleri arasında paylaşılacak. Yeni hesaplama yöntemine göre maliyetlerin yüzde 50’si eşit olarak, kalan yüzde 50’si ise şirketlerin son üç yıllık prim paylarına göre bölüştürülecek. Bu düzenleme, 2025 yılına kadar geçerli olacak.