İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte araçlarda araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Yeni araçlarda anında geçerli

Karar uyarınca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez trafiğe tescil edilecek tüm araçlarda bu donanımlar bulunacak. Mevcut araçlar için ise kademeli geçiş süreci belirlendi.

2025–2023 model araçlar için son tarih 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar için son tarih 1 Ocak 2027

2017 ve daha eski model araçlar için son tarih 1 Ocak 2028 olarak açıklandı.

Okul servisleri için istisna

Yönetmelikte okul servislerine yönelik ayrı bir düzenleme de yer aldı. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve mevcut mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni zorunluluklar, 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

Üç bakanlık denetleyecek

Yeni düzenlemenin uygulanması ve denetimi İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bu karar, hem yol güvenliğini artırmayı hem de özellikle servis ve ticari araçlarda denetimi güçlendirmeyi amaçlıyor.