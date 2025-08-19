İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan ve geçmişte kaçak kazılarla tehdit altında kalan Topburun Tepe için yeni bir koruma kararı aldı. Daha önce 2006 yılında tescillenen kaya anıtı ve çevresi, yapılan son incelemeler ışığında yeniden değerlendirilerek hem 1. hem de 3. derece arkeolojik SİT alanı statüsüne kavuştu.

Kaçak kazılara karşı önlem

29 Temmuz 2025 tarihli kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Topburun Tepe’nin doğusundaki kayalık yamaçlar ile güneydeki ovalık araziler ayrıntılı olarak haritalandırıldı. Böylece bölgedeki sit sınırları netleştirilirken, kaçak kazılar ve izinsiz yapılaşmaya karşı daha sıkı bir koruma çerçevesi oluşturuldu.

Bizans izleri ve antik taş ocağı kalıntıları

Uzman raporlarına göre bölgede Geç Bizans dönemine ait seramik, cam ve tuğla parçalarının yanı sıra antik taş ocağı izlerine rastlandı. Prof. Dr. Felix Pirson’un daha önceki çalışmalarında da vurgulandığı gibi, alandaki çok sayıda işlenmiş kaya ve kaya yazıtlarının insan eliyle yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca bölgede Bizans döneminde küçük bir yerleşimin varlığına işaret eden kiremit ve pişirme fırını kalıntılarına da ulaşıldı.

“Çivi bile çakılamayacak”

Alınan yeni tescil kararıyla birlikte, alanın arkeolojik ve kültürel miras envanterindeki yeri daha da güçlendirildi. Bundan böyle bölgede herhangi bir inşaat, imar ya da fiziki müdahale yapılamayacak. Uzmanlar, bu kararın sadece Dikili’nin değil, tüm İzmir’in kültürel mirasının korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.