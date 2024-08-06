Türkiye’de emlak ve otomobil piyasasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. 15 Eylül 2024'ten itibaren, internet üzerinden yapılacak konut ve araç satışları için yeni bir 'ilan yetkilendirme' sistemi devreye giriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu sistemin araç satışları için de uygulanacağını ve detayların yakında açıklanacağını duyurdu.

İlan yetkilendirme sistemi nedir?

Yeni düzenleme kapsamında, konut satışı yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçerek emlakçıyı yetkilendirecekler. Aynı sistem otomobil satışında da geçerli olacak. Otomobil satıcıları, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş satıcılar olarak belirlenebilecek.

Araç satışında yetkilendirme nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı, araç satışında da benzer bir yetkilendirme süreci başlatacak. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu sürecin kayıt dışı ticareti önlemeye yardımcı olacağını ve vergi kaybını azaltacağını belirtti. Yetkilendirme ile bireysel kullanıcıların gerçekleştirdiği satışlar denetlenecek, dolandırıcılık ve usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Çin'den ucuza araç getirilmesi düzenlemesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin’den ucuza araç getirip satışıyla ilgili yeni düzenlemelerin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. Bu düzenleme ile piyasadaki rekabetin düzenlenmesi ve denetimlerin artırılması hedefleniyor.

Temmuz ayında otomobil pazarında yıllık bazda yüzde 17.5 daralma yaşandı. Yıl sonu tahminleri, sıfır otomobil satışlarının 750.000 adede ulaşmasını öngörürken, kampanyalar ve yönetmelikler sayesinde bu rakamın 1 milyon adede çıkması bekleniyor. Ancak, daralma etkisinin yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Türkiye pazarında şu anda en ucuz sıfır otomobiller küçük hatchback araçlar olarak öne çıkıyor. Hyundai i10, 835.000 TL ile en uygun fiyatlı model olurken, Fiat Panda 840.000 TL ile onu takip ediyor. Renault Clio, Fiat Egea ve Opel Corsa gibi araçlar da uygun fiyatlı seçenekler arasında bulunuyor.