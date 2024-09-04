Eskişehir’de evlilik yıl dönümünde aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç’un eşi, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

İntihar mı? Cinayet mi?

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde park halindeki bir araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulunan genç hemşire Tuğba Koç’un ölümü, büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorusuna yanıt bulmak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Eşi gözaltında

Soruşturma sırasında, Tuğba Koç’un eşi A.K. olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından A.K., bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Cenaze gözyaşları içinde teslim alındı

Tuğba Koç’un otopsi işlemleri, görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tamamlandı. Genç hemşirenin cenazesi, hastanenin morguna gelen ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında aile üyeleri büyük bir üzüntü yaşarken, bazı yakınları fenalık geçirdi. Hastane önünde ise kısa süreli bir gerginlik yaşandığı belirtildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Tuğba Koç’un cenazesinin, bugün öğle vaktinde Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.