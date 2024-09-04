Eyüp Kahveci, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nda incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.

Esnafın Sorunları ve Talepleri Dinlendi

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, iş yerlerinin ve binanın mevcut durumu detaylı bir şekilde incelendi. Esnafların sorunları ve talepleri de dikkatle dinlenerek çözümler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Esnafımızın Yanındayız"

Başkan Kahveci, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın Kütahya'nın ticaret hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "Esnafımızın sorunlarını dinlemek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmak bizim önceliğimizdir," ifadelerini kullanan Kahveci, vatandaşların taleplerine duyarlılık gösterileceğini vurguladı.

Ziyaretler Memnuniyetle Karşılandı

Ziyaret süresince esnaflarla görüşen Başkan Kahveci, vatandaşların istek ve önerilerini not aldırarak yapılacak düzenlemelerle ilgili birim müdürleriyle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kahveci’nin bu ziyareti, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.