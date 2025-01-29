İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

50 kişi tutuklandı

Yerlikaya açıklamasında, "Kırşehir’de M.C.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Kahramanmaraş’da M.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Aksaray’da Y.T.’nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul’da A.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Hatay’da E.B.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de M.A.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Tunceli’de S.M.’nin elebaşılığını yaptığı, İzmir’de E.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da M.D.’nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 50'si TUTUKLANDI. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1'inin işlemleri devam ediyor" dedi.

Çok sayıda ekipman ele geçirildi

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.