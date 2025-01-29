ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaretle ilgili açıklamaları ve gümrük vergilerinin yükseltilmesi çağrısı sonrası, dolar kuru sert bir şekilde yükseldi. Trump, çelik, alüminyum ve bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını belirtmiş, bunun ardından dolar kuru 35.70 TL direncini aşarak rekor kırmıştı. Ancak doların ateşi kısa süre içinde söndü ve yükselişi yeniden yavaşladı. 36 TL bandına doğru hareketlilik gösteren dolar kuru, şimdilik bu seviyeye ulaşmamış görünüyor.

İşte 29 Ocak 2025 güncel döviz kurları:

Dolar (USD):

Alış: 35,7455 TL

Satış: 35,7595 TL

Euro (EUR):

Alış: 37,3323 TL

Satış: 37,3735 TL

Sterlin (GBP):

Alış: 44,5136 TL

Satış: 44,5668 TL