Aydın’da gerçekleştirilen kapsamlı jandarma operasyonunda, 34 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkili bir operasyon sonucunda, 2 gün içerisinde toplam 34 aranan şahıs yakalandı. JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen bu operasyonda, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yakalanan şahısların detayları

Operasyon kapsamında, farklı suçlardan aranan toplam 34 şahıs adalet önüne çıkarıldı. İşte detaylar:

0-5 Yıl Arası Hapis Cezası: 21 şahıs

21 şahıs 5-10 Yıl Arası Hapis Cezası: 3 şahıs

3 şahıs 10-20 Yıl Arası Hapis Cezası: 2 şahıs

2 şahıs 20 Yıl Üzeri Hapis Cezası: 3 şahıs

3 şahıs İfadesi Alınmak Üzere Aranan Şahıslar: 5 şahıs

Şüpheliler arasında çeşitli suçlardan aranan kişiler yer aldı:

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak: 1 şahıs

1 şahıs Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma: 1 şahıs

1 şahıs Yaralama Suçundan: 2 şahıs

2 şahıs Uyuşturucu Suçlarından: 7 şahıs

7 şahıs Yağma Suçundan: 1 şahıs

1 şahıs Dolandırıcılık Suçundan: 1 şahıs

1 şahıs Cinsel İstismar Suçundan: 1 şahıs

1 şahıs Hırsızlık Suçundan: 4 şahıs

4 şahıs Diğer Suçlardan: 16 şahıs

Yakalanan şahıslar, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ve tutuklanan kişiler, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.