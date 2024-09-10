Aydın’da gerçekleştirilen kapsamlı jandarma operasyonunda, 34 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkili bir operasyon sonucunda, 2 gün içerisinde toplam 34 aranan şahıs yakalandı. JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen bu operasyonda, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.
Yakalanan şahısların detayları
Operasyon kapsamında, farklı suçlardan aranan toplam 34 şahıs adalet önüne çıkarıldı. İşte detaylar:
- 0-5 Yıl Arası Hapis Cezası: 21 şahıs
- 5-10 Yıl Arası Hapis Cezası: 3 şahıs
- 10-20 Yıl Arası Hapis Cezası: 2 şahıs
- 20 Yıl Üzeri Hapis Cezası: 3 şahıs
- İfadesi Alınmak Üzere Aranan Şahıslar: 5 şahıs
Şüpheliler arasında çeşitli suçlardan aranan kişiler yer aldı:
- Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak: 1 şahıs
- Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma: 1 şahıs
- Yaralama Suçundan: 2 şahıs
- Uyuşturucu Suçlarından: 7 şahıs
- Yağma Suçundan: 1 şahıs
- Dolandırıcılık Suçundan: 1 şahıs
- Cinsel İstismar Suçundan: 1 şahıs
- Hırsızlık Suçundan: 4 şahıs
- Diğer Suçlardan: 16 şahıs
Yakalanan şahıslar, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ve tutuklanan kişiler, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.