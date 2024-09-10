CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların borç yükünün her geçen gün ağırlaştığını belirterek, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 1 milyonu aşkın kişinin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine düştüğünü açıkladı. Başevirgen, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, borç krizinin giderek derinleştiğini ve çözüm üretilmediğini söyledi.

"Kredi kartı ve bireysel kredi borçları hızla artıyor"

Başevirgen, sadece 23-29 Ağustos haftasında bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplamda 60,6 milyar lira artış gösterdiğini belirtti. Bu artışla birlikte bireysel kredi borçlarının 1 trilyon 858 milyar liraya, kredi kartı borçlarının ise 1 trilyon 623 milyar liraya ulaştığını ifade etti. "Vatandaşın bankalara olan borçları her geçen gün daha da katlanıyor" diyen Başevirgen, hükümetin ekonomik yönetimini eleştirerek, borç krizinin derinleştiğini vurguladı.

"Batık kredi kartı borçlarında yüzde 167 artş var"

Başevirgen, yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 167, bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50 oranında artış yaşandığını belirterek, yüksek faiz oranları ve enflasyonun, vatandaşların borçlarını ödeyemez hale gelmesine yol açtığını söyledi. Başevirgen, "İktidar bu duruma kayıtsız kalarak milyonlarca insanı borç batağına sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

"Kara listede milyonlarca vatandaş var"

Başevirgen, borcunu ödeyemediği için kara listeye girenlerin sayısının giderek arttığını ve bu yılın Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 853 bin kişinin icra takibinde olduğunu belirtti. Vatandaşların yüksek faizler ve ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını vurgulayan Başevirgen, "Bu borç krizi her geçen gün daha da büyüyor, hükümet ise göz yumuyor" dedi.