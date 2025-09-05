Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde bulunan İzmir Alsancak Limanı, özelleştirme süreciyle yeniden gündeme geldi. Stratejik konumu ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çeken liman için 4 büyük yerli şirketin talip olduğu öğrenildi.

10 yıllık süreçten sonra yeniden gündemde

Türkiye Varlık Fonu’na bağlı Alsancak Limanı, uzun süredir beklenen özelleştirme adımıyla yatırımcıların odağına girdi. Son yıllarda elleçleme hacminde düşüş yaşayan ve zaman zaman “marina”ya dönüştürülmesi gündeme gelen liman, şimdi güçlü yerli grupların rekabetine sahne oluyor.

Talipler belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “yabancı ortaklı Türk firmalarla görüşmeler yaptıklarını” açıklamasının ardından limana talip olan 4 şirket öne çıktı:

Erk Holding (Tolga Emrah Gezgin) – İzmir merkezli şirket, Abu Dhabi Port ile yaptığı lojistik ortaklığı sayesinde rekabet avantajına sahip. Yıldırım Grubu (Yüksel Yıldırım) – 22 liman işletmesiyle dünya çapında etkin olan grup, sektörün en güçlü oyuncularından biri. Safi Holding (Hakan Safi) – Derince Limanı işletmesiyle tanınan Safi Holding, kapasite artırma hedefiyle dikkat çekiyor. Albayrak Grubu (Ahmet Albayrak) – Türkiye’de Trabzon Limanı’nın yanı sıra Afrika ve Kafkasya’da liman işletmeciliği yapan deneyimli bir aktör.

Arap sermayesinden yerli rekabete

Alsancak Limanı, daha önce 2007’deki ihalede Katarlı ve Kuveytli yatırımcıların ilgisini çekmişti. Ancak süreç tamamlanamamıştı. Bugün ise yarış tamamen yerli şirketler arasında geçiyor.

Bölge ekonomisine katkı bekleniyor

İzmir’in kalbinde yer alan Alsancak Limanı, Türkiye’nin Ege bölgesindeki en stratejik ticaret noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Deneyimli operatörlerin rekabetiyle birlikte özelleştirme sürecinin, hem limanı hem de İzmir ekonomisini canlandırması bekleniyor.