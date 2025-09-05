Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesi, adını taşıyan meşhur kavunuyla yeniden gündemde. Yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve lezzetiyle ün salan Kuruçay kavunu, hasat döneminin başlamasıyla birlikte pazar ve manav tezgahlarında yerini aldı.

Bölgenin bereketli topraklarında yetişen Kuruçay kavunu, iri boyutu, sulu ve aromatik yapısıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Tavşanlı’nın ılıman iklimi ve doğal üretim koşulları sayesinde ortaya çıkan bu özel lezzet, bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıyor.

Kuruçay kavununun tanıtımı için çaba harcayan yerel üretici Mehmet Ali Atıcı, vatandaşlara seslenerek, “Henüz Kuruçay kavununu tatmadıysanız Tavşanlı’ya yolunuz düştüğünde mutlaka alın ve deneyin. Yerel lezzetlerimize sahip çıkarak hem kendi kültürümüzü yaşatalım hem de çiftçilerimize destek olalım” dedi.

Bölge halkı ve üreticiler, Kuruçay kavununun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Kavunun coğrafi işaret alarak markalaşmasının hem ürünün değerini artıracağına hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağına inanılıyor.

Doğal ve sağlıklı ürünleri tercih eden tüketiciler için Kuruçay, bu eşsiz lezzeti tatma fırsatı sunarken, belde aynı zamanda yöresel tarımın yaşatılması için de önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.